Karabük Mahallesine aile hekimliği açılacak AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Mahallesine aile hekimliği açılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Mahallesine aile hekimliği açılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ziyaretinde gündeme getirdikleri Karabük Mahallesi bölgesinde vatandaşların aile hekimliği hizmetlerinden daha etkin ve verimli yararlanabilmeleri için Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Umut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde aile hekimliği birimlerinin açılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadelede örnek ülke olan ülkemiz bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için üstün çaba sarf etmekte, bizlerde ilimizin taleplerini karşılamak için gayret etmekteyiz.

Hizmete girecek olan yeni aile hekimliği Birimlerinin açılmasında desteklerini esirgemeyen başta sayın Bakanımız Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e bakanlık yetkililerine ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür eder, kıymetli vatandaşlarımıza ve Karabükümüze hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA