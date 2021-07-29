Karabük heyetinden Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu'na ziyaret
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Karabük heyetinden Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu'na ziyaret

Karabük heyetinden Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ten Ankara'ya giden heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir'i ziyaret etti.

Karabük'ten Ankara'ya giden heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir'i ziyaret etti.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz yer aldı.

Karabük'te devam eden yatırımların konuşulduğu ziyaretlerde, yeni projeler değerlendirildi.

Varank, Karaismailoğlu ve Eldemir, ziyaretleri için Karabük heyetine teşekkür etti.

Karabük heyetinden Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu'na ziyaret
Karabük heyetinden Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu'na ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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