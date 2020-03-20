Karabük heyeti Bakan Soylu'yu ziyaret etti Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Bakan Soylu'ya Bakanlığın hizmet yürüttüğü hükümet konakları ve lojmanlar ile Emniyet Çevik Kuvvet Hizmet Binası, Safranbolu, Eflani ve Yenice İlçe Emniyet Amirlikleri hizmet binalarının yenilenmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, ziyarette ayrıca İçişleri Bakanlığınca il genelinde yürütülen hizmet sunumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan Vali Gürel ve milletvekili Ünal'ın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek ildeki yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA