Karabük Belediyesinden kiracılarına indirim

Karabük Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.