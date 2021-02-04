Karabük Belediyesinden kiracılarına indirim
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Karabük Belediyesinden kiracılarına indirim

04.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:04
Karabük Belediyesinden kiracılarına indirim

Karabük Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.

Karabük Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.

Karabük Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracılarının şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kiralarına yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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