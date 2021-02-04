Karabük Belediyesinden kiracılarına indirim
Karabük Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.
Karabük Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.
Karabük Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracılarının şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kiralarına yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu