Karabağlar'da "Dostluk" Kazandı

Toplam 28 takımın katıldığı turnuvada futbolcuların mücadelesi kadar rakip oyuncuların birbirleriyle centilmence mücadelesi büyük takdir topladı.

Karabağlar'da bulunan STK'ların birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacı ile yapılan turnuva Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlendi. Doğan Emültay Spor Tesislerinde düzenlenen final ile 3 ve 4'cülük müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Turnuvanın final maçını izlemeye Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile çok sayıda taraftar katıldı.

TOKATLILAR FEDERASYONU ŞAMPİYON OLDU

Yapılan müsabakalar sonunda finalde Sivas Güneykaya'yı uzatmalarda 3-2 yenen Tokatlılar Federasyonu 1'inci olurken, Sivas Güneykaya Derneği 2'inciliği elde etti. Turnuvada ayrıca 3'üncülüğü Niğde Sofular Derneği, 4'üncülüğü ise Genç Sivaslılar Derneği(Sivas Yiğidolar Derneği) elde etti. Turnuvada ayrıca Fair Play ödülünü Kars Susuzlular Derneği kazandı.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK KAZANDI

Final maçlarını dikkatle takip eden Başkan Muhittin Selvitopu, final maçı öncesi futbolculara başarı dileyerek maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Turnuvanın büyük bir heyecana sahne olduğunu belirten Selvitopu, müsabakaların dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde geçtiğini belirterek katılan tüm takımları kutladı.

Turnuvanın sonunda kazanan takımların kupalarını Başkan Selvitopu ve diğer konuklar takım kaptanlarına verirken, turnuva toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi