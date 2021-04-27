Karabağlar'da asfalt son teknoloji araçlarla seriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabağlar'da asfalt son teknoloji araçlarla seriliyor

Karabağlar'da asfalt son teknoloji araçlarla seriliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, şantiyesini güçlendirdiği son teknoloji araçlardan da yararlanarak tonlarca asfaltı ilçe sokaklarına sermeye devam ediyor.

Milyonlarca liralık yatırımla satın alınan asfalt kazıma ve serme araçlarının, silindirlerin hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Satın aldığımız frezeyle (kazıyıcı) eski asfalt kaldırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yenisini, son teknoloji finişer aracımızla seriyor. Böylece kaliteli ve dengeli bir asfalt yollarımıza serilmiş oluyor.Vatandaşlarımız da bunu hemen fark ettikleri için bizlere, ekiplerimize teşekkürlerini iletiyorlar" dedi.

Son teknolojiye sahip bu araçlarla Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesini güçlendirdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bize emanet edilen her kuruşu aynı anlayış doğrultusunda halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 58 mahallemizde yaşayan 500 bin insanımızın gündelik yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda asfalt serimi yapıyor. Şu anda Poligon ve Refet Bele mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca Gazi, Cennetçeşme, Kibar, Salih Omurtak, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Limontepe, Bahçelievler mahallelerinde de kaldırım, tretuvar yenileme; kilit taş ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Başkan Selvitopu da sık sık çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplere kolaylık diliyor.

Şantiye güçlendirildi

Karabağlar Belediyesi, toplam maliyeti 10 milyon lirayı aşan araçları geçen haftalarda Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine kazandırdı. Asfalt kazıma ve serme, silindir, kamyonlarla şantiye güçlendirilmiş oldu. Eğitimli personel tarafından kullanılan bu makineler, ilçe sokaklarında gece gündüz hizmet veriyor. Karabağlar Belediyesi ekipleri ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki tesiste günlük olarak üretilen tonlarca asfaltı, belirlenen program doğrultusunda farklı mahallelere seriyor

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabağlar'da asfalt son teknoloji araçlarla seriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:40:36. #1.14#

title