Karabağlar Belediyesi muhtarları dinliyor!

07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:08

Refet Bele Taziye Evi'nde gerçekleştirilen yılın ilk bölgesel toplantısına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bahçelievler (Halil Sarıcan), Arap Hasan (Hülya Torun), Basın Sitesi (Berna Soykan), Bahar (Ahmet Cankurtaran), Reis (Ali Şen), Esenlik (Zakir Çin), Doğanay (Halil Şenkuzu), Vatan (Temel Doğru), Refet Bele (Hatice Akar), Kazım Karabekir (Muharrem Gülgü) ve Gülyaka (Gülüzar Öztekin) muhtarlarıyla bürokratlar katıldı.

Muhtarları tek tek dinleyen ve isteklerini, sorunlarını not alan Başkan Selvitopu, "Hizmetleri bir koordinasyon içinde, sağlıklı olarak topluma ulaştırmak için 3-4 ayda bir sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Böylece bu toplantılarda dile getirilen sorunların çözülüp çözülmediğini de daha net bir şekilde görebileceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla aynı diyalog ve anlayış içinde, birlikte yol almayı sürdüreceğiz. Çünkü asıl görevimiz, sizlerle birlikte topluma hizmet" dedi.

EKONOMİK SIKINTILARA RAĞMEN!..

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan yerel yönetimlerin de payını aldığına ve bütçelerinin daraldığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, buna rağmen temizlik, yol ve park bakımları gibi temel hizmetleri aksatmadan sürdüreceklerini vurguladı. Merkezi idareden Karabağlar Belediyesi'nin kasasına geçen yıl sadece 94 milyon lira girdiğini belirten Başkan Selvitopu, "3 bin 600 sokağı, 500 bin nüfusu ve 58 mahallesi olan bir ilçeyiz. Bu paranın çok yetersiz olduğunu daha önce de dile getirdim. Gerekli bütçeyi, emlak vergileri, katı atık bedelleri, işgaliyeler gibi diğer tarifelerle sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yakınmak için değil, bilginiz olsun diye söylüyorum. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen performansımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, toplantının ardından Refet Bele Semt Merkezi'nde eğitim gören kursiyer kadınları da ziyaret etti.

Bölgesel muhtar toplantıları bu yıl toplam 5 aşamada gerçekleştiriliyor. Başkan Selvitopu ve ekibi, gelecek günlerde de 4 bölgenin muhtarlarıyla buluşacak.

Kaynak: Bültenler