Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak
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Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak

29.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:42

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği ve 2015'te hizmete sunulan Orlan-10 İHA'ları satın almaya hazırlanıyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı İHA alışverişi için Rusya ile görüşüyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

AZERBAYCAN'IN İHA VE SİHA KULLANIMI AYLARCA KONUŞULMUŞTU

Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.

10 YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞTİ

Orlan-10 İHA'ları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan, Rus ordusuna ait küçük İHA'lar olarak biliniyor.

Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak
Haber Yorumları (1)
51 . FİLO: ermenistan ermenia ermenileri yiyecek ekmek bulamazken kafa tutmaya çalışıyorlar , kuyruğunuzu ezdi azarbeycan ama siz akıllanmassınız paşinyan rezilyan
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