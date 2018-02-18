AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Karaaslan, Çarşamba Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Girişimci Kadın Topluluğu'nun üyeleriyle ilçede düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek sohbet etti.

Kadınların siyasette, iş hayatında, üretimde yer alması ülke için önemli olduğunu belirten Karaaslan, şunları söyledi:

"Siz tarlasında, bahçesinde üreten, ürettiğini pazarlama arayışı içinde olan hanımefendilersiniz. Kadının elinin değdiği şey de başarısız olma ihtimali yok. Bazen bazı programlar oluyor, kadına fırsat verilirse kadının yapabileceği ile ilgili ben buna şu yüzden katılmıyorum; kadın kendi fırsatını kendi yaratıyor. Kadının desteklenmesi gerekiyor. Kadın bir şeye inandıysa onun gereğini zaten yapıyor. Kadın desteklenirse başaramayacağı hiçbir şey yok."

Karaaslan, konuşmasının ardından kadınların isteklerini dinledi.

Etkinliğe AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman da katıldı.