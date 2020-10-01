Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca Kavşağı-Ahmediye üst geçidi mevkisinde, yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle otoyolun kuzey ve güney platformundaki hız şeritleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, banket ve ağır vasıta şeritlerinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yolu bağlantı kavşağı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğeri istikametten kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'ndaki heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mut yolundaki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreler trafiğe kapatılırken, ulaşım Gülnar-Mut yolundan sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 10. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli her iki tüpündeki aydınlatma sistemi bakım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 11-13. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık