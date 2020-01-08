Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 34-35. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kozan-Adana yolundaki heyelan nedeniyle 46-48. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.