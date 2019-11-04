Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 2. kilometresinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe Viyadüğü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun 17-19. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Bursa-Bozüyük yolunun 25. kilometresindeki Avarlar Kavşağı'nda köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolundaki Zigana Tüneli'nde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.