Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümlerden çift yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kırşehir- Hacıbektaş yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometreleri, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar sebebiyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı imar yoluna yönlendiriliyor.