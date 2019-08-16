16.08.2019 08:35

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle bölünmüş yolun 23-25. kilometrelerinde Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 20 ve 24. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA