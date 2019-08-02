Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden, iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, İspir-İkizdere yönünde bulunan tüpündeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe açık olan Ovit geçidinden gerçekleştirilirken, İkizdere-İspir yönünde ise ulaşım, tünel içinden sağlanıyor.
TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde bulunan Tünel 1, Tünel 2, Tünel 3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Mut-Silifke yolunun 11-13. kilometrelerinde de yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.