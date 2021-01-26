Kara Tren türküsü sözleri nelerdir? Kara Tren türküsünün hikayesi nedir? Kara Tren sözleri dinle!
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Kara Tren türküsü sözleri nelerdir? Kara Tren türküsünün hikayesi nedir? Kara Tren sözleri dinle!

26.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:37
Kara Tren türküsü sözleri nelerdir? Kara Tren türküsünün hikayesi nedir? Kara Tren sözleri dinle!

'Kara Tren Gecikir Belki Hiç Gelmez, Dağlarda Salınır Da Derdimi Bilmez' nakaratıyla hafızalara kazınan Yavuz Bingöl'ün seslendirdiği türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Kara Tren şiirinin tamamı nedir? Kara Tren türküsü sözleri nelerdir? Kara Tren türküsünün hikayesi nedir?

'Kara Tren Gecikir Belki Hiç Gelmez, Dağlarda Salınır Da Derdimi Bilmez' nakaratıyla hafızalara kazınan Yavuz Bingöl'ün seslendirdiği türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Kara Tren şiirinin tamamı nedir? Kara Tren türküsü sözleri nelerdir? Kara Tren türküsünün hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KARA TREN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NELERDİR?

Gözüm Yolda Gönlüm Darda

Ya Kendin Gel Ya Da Haber Yolla

Duyarım Yazmışsın İki Satır Mektup

Vermişin Trene Halini Unutup

Kara Tren Gecikir Belki Hiç Gelmez

Dağlarda Salınır Da Derdimi Bilmez

Dumanın Savurur Halimi Görmez

Gam Dolar Yüreğim Gözyaşım Dinmez

Yara Bende Derman Sende

Ya Kendin Gel Ya Da Bana Gel De

Duyarım Yazmışsın İki Satır Mektup

Vermişin Trene Halini Unutup

Kara Tren Gecikir Belki Hiç Gelmez

Dağlarda Salınır Da Derdimi Bilmez

Dumanın Savurur Halimi Görmez

Gam Dolar Yüreğim Gözyaşım Dinmez

Özhan Eren

KARA TREN ŞİİRİ KİMİNDİR?

Kara Tren şiiri Özhan Eren'indir. Yavuz Bingöl'ün de seslendirdiği türkü akıllarda usta sanatçının sesiyle kalmıştır.

KARA TREN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ NEDİR?

1915 yılının yaşandığı, Birinci Dünya savaşının yoğun olduğu yıllar. Türklerinde birçok cephede savaştığı her türden levazımın gerekli olduğu aynı zamanda savaşacak askerin degerekli olduğu yıllarda çıkmıştır bu türkü.

Büyük kayıpların verildiği, gidenlerin geri dönmediği çoğunun akıbetinin bilinemediği günlerdir.

Ulaşım trenlerle daha hızlı ve güvenli olduğu için askerlerde trenlerle ulaşacakları yerlere gitmektedir. Hal böyle olunca İnsanımız tren istasyonlarında sabahlamakta, Kimisi yolcuaskerini yolcu etmekte, kimisi gelecek yaralı askerlerde yolcu ettiği eşi dostundan bir haber iki satır mektup var mı diye beklemektedir. Ümitle beklenen kara trenler de çoğu zaman kara haber getirmektedir. Anaların, bacıların, eşlerin, gözleri ağlamaktan fersiz düşmüş çaresiz bekleyişleri hüküm sürmektedir.

Bekledikleri bir defa ölmüş ama o her kara tren gelişinde bir defa daha ölen kadınlarımız analarımız bacılarımız. Yorgun, bitkin ve başı eğik kara tren acı bir çığlık atarak uzaklaşıyor. İnadına yaşatılmaya çalışılan ümitleri, o korkunç bekleyişleri bir ağıta dönüşüyor; Kara tren gecikir belki hiç gelmez, düşüncesi sarıyor bekleyenleri umutlar tükeniyor her gecen gün. Dağlarda salınır da derdimi bilmez diyor bekleyen yaralı yürekler. Dumanın savurur halim hiç görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez. Ağlamaklı seslerde türkü oluyor bekleyişler dilden dile dolanıyor nağmeleri günümüze dek..

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