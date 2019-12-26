Kara Noel
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Kara Noel

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

26.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:20
Kara Noel

genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Sophia Takal'ın yönettiği Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Currey, Ben Black ve Simon Mead'ın rol aldığı "Kara " izleyiciyle buluşacak.

1974 yapımlı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan film, okulların Noel tatiline girdiği dönemde parti vermek isteyen bir grup genç kadının, siyah maskeli bir katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

Kaynak: AA

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: Kara Noel
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