Kara mantar tehdidi büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti

Hindistan'da başlayan ve bazı hastaların bir gözünün çıkarılmasına neden olan kara mantar hastalığında bir ülkede daha ölümlü vakaya rastlandı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara mantar nedeniyle bir kişinin öldüğü belirtilirken, hastalığın bulaşıcı olmadığına vurgu yapıldı.