Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'a Pakistan'da devlet madalyası tevdi edildi
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'a Pakistan'da devlet madalyası tevdi edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'a Pakistan'da devlet madalyası tevdi edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a devlet madalyası takdim etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a devlet madalyası takdim etti.

Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında bulunan Cinnah Salonu'nda düzenlenen törene, çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, törende Dündar'a "Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası" takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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