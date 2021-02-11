Kara Koyun ve Diğer Masallar okurla buluştu
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Kara Koyun ve Diğer Masallar okurla buluştu

11.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:22
Kara Koyun ve Diğer Masallar okurla buluştu

Monterroso'nun üçlemesinin bu son halkası VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Monterroso'nun üçlemesinin bu son halkası VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor. Toplam 40 öykünün yer aldığı bu kitapta, toplumsal düzendeki çarpıklıkları hicveden Monterroso, yaşadığı kültürün inceliklerini ortaya seriyor. Kitabı dilimize Mehmet Sait Şener çevirdi.

Monterroso, birbirinden bağımsız olay dizilerine sahip sıra dışı konuları 40 kısa öyküde işliyor. Öykülerinde Antik Yunan, Pygmalion ve Homeros'a, Ulysses'e, edebiyatın tarihinin unutulmazları Kafka ile Gregor Samsa'ya gönderme yapıyor. Objeler, hayvanlar konuşuyor; ağustos böcekleri, aslan, baykuş, kartal ve tavşanlar mecazi anlatımda yer edinirken, öyküler bir mesaj ve toplum yapısını yansıtabiliyor.

Augusto Monterroso kimdir?

Latin Amerika edebiyatında Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes ve Julio Cortázar gibi Boom kuşağı yazarları arasında yer alan Augusto Monterroso, 21 Aralık 1921'de Guatemala'da dünyaya geldi. Honduras vatandaşı olarak hayatını sürdürdü. Ubico rejimine karşı 1944'te Meksika'ya sürgüne giden Monterroso, Bolivya ve Şili'de yaşadı. Monterroso, kısa öykülerinde kullandığı ironik ve mizahi üslubuyla tanındı, ünü Güney Amerika'ya yayıldı. Birçok edebiyat ödülünün de sahibi olan Monterroso, 7 Şubat 2003'te hayata veda etti.

Kaynak: Hürriyet

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