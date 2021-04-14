- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı
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- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN - Haberler | Güncel

- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı.

Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor

- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı

Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı

VARŞOVA - Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı. Polonya'da meteoroloji kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 bölgede turuncu alarm verdi. Çekya'da kar kalınlığının 75 santimetreye ulaşması beklenirken, 25 yıl sonra Nisan'da kar yağdı.

Nisan ayını gelmesine rağmen kara kış, Polonya ve Çekya'yı esir aldı. Polonya'da özellikle ülkenin güney kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşanırken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Dağlık bölgelerde kar seviyesinin 160 santimetreye çıktığını bildiren Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), güneyde yer alan Silezya, Aşağı Silezya, Küçük Polonya ve Alt Karpatya bölgeleri için turuncu alarm verdi. Ülkenin geri kalan kısımlarında ise karla karışık yağmur ve dondurucu soğuklar hakim oldu.

Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar

Kara kış, Polonya'nın güney batısındaki komşusu Çekya'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Çekya'nın özellikle kuzey kesimlerinde 25 santimetre kar yağışı yaşanırken, kar kalınlığının bu bölgelerde gece saatlerinde 75 santimetreye çıkması bekleniyor.

Çekya'da en son 25 yıl önce Nisan ayında bu tarz kar yağışı yaşandığı belirtilirken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Kar yağışına kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği Çekya'da hava koşullarının ancak hafta sonu düzelmesi bekleniyor.

- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı
- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı
- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı
- Kara kış Polonya ve Çekya'yı esir aldı- Çekya'da 25 yılın ardından Nisan'da kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN

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