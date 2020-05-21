Kara Bela filmi konusu nedir? Kara Bela oyuncuları ve Kara Bela özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kara Bela filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kara Bela konusu, özeti ve Kara Bela oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kara Bela filminin detayları…

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KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor.

Çekim Bilgileri:

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2015 Cuma

Senaryo: Burak Aksak