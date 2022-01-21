Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı - Haberler
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Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

ANKARA - Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlara Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntülerinden kesitleri paylaştı.

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Haber

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