Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler
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Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Oluşan kar manzarasının drone ile havadan görüntüleri Fotoğrafçıların kar manzaralarını çekmeleri Fotoğrafçıların kar altında iskelede çay içmeleri Doğa fotoğrafçısı Emine Galiç Şengöz ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Azat Güner ile röportaj VAN...

Oluşan kar manzarasının drone ile havadan görüntüleri

Fotoğrafçıların kar manzaralarını çekmeleri

Fotoğrafçıların kar altında iskelede çay içmeleri

Doğa fotoğrafçısı Emine Galiç Şengöz ile röportaj

Doğa fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek ile röportaj

Doğa fotoğrafçısı Azat Güner ile röportaj VAN - Dondurucu soğuğun etkili olduğu Erciş ilçesinde, havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone ile görüntülendi.

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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Oluşan kar manzarasının drone ile havadan görüntüleri Fotoğrafçıların kar manzaralarını çekmeleri Fotoğrafçıların kar altında iskelede çay içmeleri Doğa fotoğrafçısı Emine Galiç Şengöz ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Azat Güner ile röportaj VAN...

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