Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu
Oluşan kar manzarasının drone ile havadan görüntüleri Fotoğrafçıların kar manzaralarını çekmeleri Fotoğrafçıların kar altında iskelede çay içmeleri Doğa fotoğrafçısı Emine Galiç Şengöz ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek ile röportaj Doğa fotoğrafçısı Azat Güner ile röportaj VAN...
Oluşan kar manzarasının drone ile havadan görüntüleri
Fotoğrafçıların kar manzaralarını çekmeleri
Fotoğrafçıların kar altında iskelede çay içmeleri
Doğa fotoğrafçısı Emine Galiç Şengöz ile röportaj
Doğa fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek ile röportaj
Doğa fotoğrafçısı Azat Güner ile röportaj VAN - Dondurucu soğuğun etkili olduğu Erciş ilçesinde, havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone ile görüntülendi.