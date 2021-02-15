Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular
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Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

15.02.2021 06:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 06:32
Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

Son dakika haberleri... İstanbul/DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul/DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da etkili olan ve zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı devam ederken, yasağın kalkmasıyla da olta balıkçıları tarihi Galata Köprüsüne koştu. 

SOĞUK HAVALARDA DAHA ÇOK BALIK OLURFatih'ten gelen bir olta balıkçısı, "Yasak kalktı hemen balık tutmaya geldim. Bu bir hastalıktır, hobi olarak da geliyorum. Balık yok ama bekliyorum" dedi. Başka bir balıkçı da "Yasak kalktı, sabah erkenden gelmek zorundayız. Çünkü biz ekmeğimizdeyiz. Ne kadar erken gelirsek o kadar çok balık tutarız. Güneşte olduğu gibi karda da balık vardır. Her havanın balığı vardır. Hatta soğuk havalarda daha çok balık olur. Balık dibe sığınır, bizim avlanmamız da kolay olur" dedi. 

(fotoğraflı)


Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular
Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular
Son dakika: Kar yağışına rağmen yasak kalkınca Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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