Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yaylacılara ekipler yetişti

HANAK, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yaylalarda hayvanlarını otlatmaya çalışırken Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürü sahiplerinin yardımına ilçe özel idaresi ekipleri koştu.

Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyü yaylasında kar yağışından olumsuz etkilenen yaylacılar, ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım istedi.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Turgay Çelik başkanlığındaki ekip, İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser'in talimatıyla kısa sürede yaylacılara ulaşarak yolun açılmasını sağladı.

Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ardından yaylada çok sayıda hayvan ve sahibinin mahsur kaldığını söyledi.

Mahsur kalanları sağlıklı bir şekilde Çiçeklidağ köyü ve Hanak ilçesine ulaştırdıklarını bildiren Çelik, "Olayın bildirilmesi üzerine çok kısa sürede harekete geçtik. Olay bize intikal eder etmez kaymakamımız bize hemen talimat verdi. Talimatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için biz de çok kısa sürede sürü sahipleri ve sürülerine ulaşarak kurtardık. Şükür herkesin sağlık durumu iyi. Sağlıklı bir şekilde ulaşmaları gerekli noktalara ulaştırıldılar." diye konuştu.