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Kar yağışı yüzleri güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Adem Çakır - Haberler | Güncel

- Kar yağışı yüzleri güldürdü Kurak geçen bir sezonun ardından Manisa'da kar yağışının başlaması üreticiyi sevindirdi Kurak geçen bir yılın ardından Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - - Kar yağışı yüzleri güldürdü

Kurak geçen bir sezonun ardından Manisa'da kar yağışının başlaması üreticiyi sevindirdi

MANİSA - Kurak geçen bir yılın ardından Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Selendi'nin yüksek kesimleri olan Yağcı, Hacılar, Çıkrıkçı, Tavak, Pınarlar, Kınık ve Mıdıklı gibi yüksek mahalleler güne kar yağışı ile başlarken kısa sürede her yer karla kaplandı. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği öğrenilirken, yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köy yollarında teyakkuz halinde bulunuyor.

Selendi'nin Kınık Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki üretici Mehmet Hamdi Selvi, "Şükür Mevla'ya. Allah bolluk veriyor, yağmur veriyor, kar veriyor, bolluk veriyor. Binlerce şükürler olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bolluk olur biz de huzura kavuşuruz." diyerek kar yağışının yaşanan kuraklık ve susuzluğa çare olmasını temenni etti.

Kar yağışı yüzleri güldürdü

Kar yağışı yüzleri güldürdü

Kar yağışı yüzleri güldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Adem Çakır - Son Dakika Haberleri

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