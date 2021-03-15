Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta öğle saatlerinde başlayan, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kars-Göle ve Kars-Iğdır kara yollarında kar yağışı ve sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sisin etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Erzurum

Erzurum'da da aynı saatlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde de yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Her iki kentte belediye ve karayolları ekipleri, yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik