Cüneyt Çelik Haberleri - Cüneyt Çelik Kimdir - Haberler

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Cüneyt Çelik Haberleri

Cüneyt Çelik haber, Cüneyt Çelik son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sivrihisarlı damada tatlı işkence

Sivrihisarlı damada tatlı işkence

Cüneyt Çelik - 15.06.2022
Sivrihisarlı damada tatlı işkence

Sivrihisarlı damada tatlı işkence

Cüneyt Çelik - 15.06.2022
Kars Medyası İHA'larla Yükseliyor' projesi onaylandı

Kars Medyası İHA'larla Yükseliyor" projesi onaylandı

Cüneyt Çelik - 08.06.2022
Genel Sekreter Karaca'dan KKDGC'ye ziyaret

Genel Sekreter Karaca'dan KKDGC'ye ziyaret

Cüneyt Çelik - 31.05.2022
Kars'ta 'basın müzesi' açılacak

Kars'ta 'basın müzesi' açılacak

Cüneyt Çelik - 21.05.2022
Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi

Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi

Cüneyt Çelik - 26.01.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ocak 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ocak 2022

Cüneyt Çelik - 12.01.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021

Cüneyt Çelik - 29.12.2021
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Cüneyt Çelik - 29.03.2021
Son dakika haber! Özel eğitimli köpekler Kütahya'nın en çalışkanları oldu

Son dakika haber! Özel eğitimli köpekler Kütahya'nın en çalışkanları oldu

Cüneyt Çelik - 09.02.2021
Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü

Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü

Cüneyt Çelik - 15.01.2021
Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü

Cüneyt Çelik - 23.12.2020
Son dakika haberi! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'

Son dakika haberi! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı"

Cüneyt Çelik - 02.10.2020
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz"

Cüneyt Çelik - 28.09.2020
Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü

Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü

Cüneyt Çelik - 18.09.2020
AA Kars muhabiri Cüneyt Çelik evlendi

AA Kars muhabiri Cüneyt Çelik evlendi

Cüneyt Çelik - 21.08.2020
Gazeteci Cüneyt Çelik'in mutlu günü

Gazeteci Cüneyt Çelik'in mutlu günü

Cüneyt Çelik - 21.08.2020
'Anneler Günü' hem annelerin hem çiçekçilerin yüzünü güldürecek

"Anneler Günü" hem annelerin hem çiçekçilerin yüzünü güldürecek

Cüneyt Çelik - 08.05.2020
İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor

İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor

Cüneyt Çelik - 07.05.2020
Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk

Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk

Cüneyt Çelik - 20.02.2020
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında AA'ya 11 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında AA'ya 11 ödül

Cüneyt Çelik - 30.01.2020
DAGC'den Erzincan İHA'ya 4 ödül

DAGC'den Erzincan İHA'ya 4 ödül

Cüneyt Çelik - 30.01.2020
DAGC'den Erzurum İHA'ya 7 ödül

DAGC'den Erzurum İHA'ya 7 ödül

Cüneyt Çelik - 30.01.2020
Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret

Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret

Cüneyt Çelik - 28.01.2020
Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Cüneyt Çelik - 23.12.2019
Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Cüneyt Çelik - 23.12.2019
Erol Evgin'den görkemli final

Erol Evgin'den görkemli final

Cüneyt Çelik - 14.12.2019
Gazetecilerden Jandarma Komutanı Kılıç'a veda ziyareti

Gazetecilerden Jandarma Komutanı Kılıç'a veda ziyareti

Cüneyt Çelik - 02.09.2019
GÜNDEM / 31 Ağustos 2019

GÜNDEM / 31 Ağustos 2019

Cüneyt Çelik - 31.08.2019
Denizsiz kentlerin balıkçıları av mesaisinde

Denizsiz kentlerin balıkçıları av mesaisinde

Cüneyt Çelik - 30.08.2019
Tankların kuşattığı Kars'ta 'karanlık gece' unutulmuyor

Tankların kuşattığı Kars'ta "karanlık gece" unutulmuyor

Cüneyt Çelik - 11.07.2019
Doğuda kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Doğuda kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Cüneyt Çelik - 07.07.2019
'Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz'

"Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz"

Cüneyt Çelik - 01.07.2019
'Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz'

"Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz"

Cüneyt Çelik - 01.07.2019
Elleri Tetikte Gözleri Semada İftar ve Sahur Yapıyorlar

Elleri Tetikte Gözleri Semada İftar ve Sahur Yapıyorlar

Cüneyt Çelik - 17.05.2019
Elleri Tetikte Gözleri Semada İftar ve Sahur Yapıyorlar

Elleri Tetikte Gözleri Semada İftar ve Sahur Yapıyorlar

Cüneyt Çelik - 17.05.2019
Marya' Üçüz Doğurunca Besicinin Yüzü Güldü

Marya" Üçüz Doğurunca Besicinin Yüzü Güldü

Cüneyt Çelik - 06.04.2019
Marya' Üçüz Doğurunca Besicinin Yüzü Güldü

Marya" Üçüz Doğurunca Besicinin Yüzü Güldü

Cüneyt Çelik - 06.04.2019
İstanbul'dan Köyüne Dönüp İşinin Patronu Oldu

İstanbul'dan Köyüne Dönüp İşinin Patronu Oldu

Cüneyt Çelik - 08.03.2019
Evden Ahıra Giden Kadınlar İken İş Kadını Oluverdik'

Evden Ahıra Giden Kadınlar İken İş Kadını Oluverdik"

Cüneyt Çelik - 07.03.2019
Mehmetçik Afetzedelerin Yardımına Hazır

Mehmetçik Afetzedelerin Yardımına Hazır

Cüneyt Çelik - 25.02.2019
Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Cüneyt Çelik - 22.02.2019
Masalsı Yolculuğun' Gizli Kahramanları

Masalsı Yolculuğun" Gizli Kahramanları

Cüneyt Çelik - 19.02.2019
Kar Savaşçılarının Tehlikeli Kış Mesaisi

Kar Savaşçılarının Tehlikeli Kış Mesaisi

Cüneyt Çelik - 16.02.2019
Köydeki 'Minik Prenses'Lerin Kuaför Mutluluğu

Köydeki "Minik Prenses"Lerin Kuaför Mutluluğu

Cüneyt Çelik - 07.02.2019
Millilerin Ecos 2019'daki Hedefi Altın Madalya

Millilerin Ecos 2019'daki Hedefi Altın Madalya

Cüneyt Çelik - 06.02.2019
Millilerin Ecos 2019'daki Hedefi Altın Madalya

Millilerin Ecos 2019'daki Hedefi Altın Madalya

Cüneyt Çelik - 06.02.2019
Kara Lastikten Sıcak Bota Giden Mutluluk

Kara Lastikten Sıcak Bota Giden Mutluluk

Cüneyt Çelik - 29.01.2019
Küçük Zeynep Yarıyıl Tatilinde 'Mışıl Mışıl Uyuyor'

Küçük Zeynep Yarıyıl Tatilinde "Mışıl Mışıl Uyuyor"

Cüneyt Çelik - 28.01.2019
Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar

Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar

Cüneyt Çelik - 22.01.2019
Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar

Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar

Cüneyt Çelik - 22.01.2019
Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Turist İlgisi

Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Turist İlgisi

Cüneyt Çelik - 20.01.2019
Hudut Kartalları' Yeni Yıla Vatan İçin Elleri Tetikte Girdi

Hudut Kartalları" Yeni Yıla Vatan İçin Elleri Tetikte Girdi

Cüneyt Çelik - 01.01.2019
Hudut Kartalları' Yeni Yıla Vatan İçin Elleri Tetikte Girdi

Hudut Kartalları" Yeni Yıla Vatan İçin Elleri Tetikte Girdi

Cüneyt Çelik - 01.01.2019
Malakan Peyniri' Yeniden Gün Yüzüne Çıkartıldı

Malakan Peyniri" Yeniden Gün Yüzüne Çıkartıldı

Cüneyt Çelik - 24.12.2018
Doğu Ekspresi'Ne Yoğun İlgi

Doğu Ekspresi"Ne Yoğun İlgi

Cüneyt Çelik - 15.12.2018
Tarihi 'Butik' Otelin Odaları İlçe Adlarını Taşıyor

Tarihi "Butik" Otelin Odaları İlçe Adlarını Taşıyor

Cüneyt Çelik - 11.12.2018
Tarihi 'Butik' Otelin Odaları İlçe Adlarını Taşıyor

Tarihi "Butik" Otelin Odaları İlçe Adlarını Taşıyor

Cüneyt Çelik - 11.12.2018
Cirit Atlarının Kar Üstündeki Dansı Başladı - Kars

Cirit Atlarının Kar Üstündeki Dansı Başladı - Kars

Cüneyt Çelik - 28.11.2018
Cirit Atlarının 'Kar Üstündeki Dansı' Başladı

Cirit Atlarının "Kar Üstündeki Dansı" Başladı

Cüneyt Çelik - 28.11.2018
Kaz Çiftliklerinde Hummalı Çalışma

Kaz Çiftliklerinde Hummalı Çalışma

Cüneyt Çelik - 25.11.2018
Öğretmenler Günü'nde Küçük Sedanur'u Andılar

Öğretmenler Günü'nde Küçük Sedanur'u Andılar

Cüneyt Çelik - 24.11.2018
Köy Okulunun Fedakar Kadın Öğretmenleri - Kars

Köy Okulunun Fedakar Kadın Öğretmenleri - Kars

Cüneyt Çelik - 22.11.2018
Pancarın Şekere 'Tatlı' Yolculuğu (2) - Kars

Pancarın Şekere "Tatlı" Yolculuğu (2) - Kars

Cüneyt Çelik - 20.11.2018
Pancarın Şekere 'Tatlı' Yolculuğu

Pancarın Şekere "Tatlı" Yolculuğu

Cüneyt Çelik - 20.11.2018
Yitirdiği Oğlunun Adını Kütüphanede Yaşatıyor

Yitirdiği Oğlunun Adını Kütüphanede Yaşatıyor

Cüneyt Çelik - 11.11.2018
Yitirdiği Oğlunun Adını Kütüphanede Yaşatıyor

Yitirdiği Oğlunun Adını Kütüphanede Yaşatıyor

Cüneyt Çelik - 11.11.2018
İlik Bekleyen 'Can Umut'Un Umudu Oldular

İlik Bekleyen "Can Umut"Un Umudu Oldular

Cüneyt Çelik - 20.10.2018
Küçük Sedanur'a Hüzünlü Doğum Günü

Küçük Sedanur'a Hüzünlü Doğum Günü

Cüneyt Çelik - 27.09.2018
Bozkırın Ortasındaki Vaha: Selim Tren İstasyonu

Bozkırın Ortasındaki Vaha: Selim Tren İstasyonu

Cüneyt Çelik - 01.09.2018
Bozkırın Ortasındaki Vaha: Selim Tren İstasyonu

Bozkırın Ortasındaki Vaha: Selim Tren İstasyonu

Cüneyt Çelik - 01.09.2018
Malakanlardan Kalan Değirmen Yıllara Meydan Okuyor

Malakanlardan Kalan Değirmen Yıllara Meydan Okuyor

Cüneyt Çelik - 20.08.2018
Malakanlardan Kalan Değirmen Yıllara Meydan Okuyor

Malakanlardan Kalan Değirmen Yıllara Meydan Okuyor

Cüneyt Çelik - 20.08.2018
Kars Kazı Çıldır Gölü'nün Serin Sularında - Kars

Kars Kazı Çıldır Gölü'nün Serin Sularında - Kars

Cüneyt Çelik - 18.08.2018
Kars Kazı Çıldır Gölü'nün Serin Sularında

Kars Kazı Çıldır Gölü'nün Serin Sularında

Cüneyt Çelik - 18.08.2018
Hassas Burun 'Obur', Patlayıcılara Geçit Vermiyor

Hassas Burun "Obur", Patlayıcılara Geçit Vermiyor

Cüneyt Çelik - 14.08.2018
Dünya Kenti Ani'nin Görünmeyen Yüzü Ortaya Çıkartılıyor

Dünya Kenti Ani'nin Görünmeyen Yüzü Ortaya Çıkartılıyor

Cüneyt Çelik - 13.08.2018
Otomobil Fiyatına Kurbanlıklar

Otomobil Fiyatına Kurbanlıklar

Cüneyt Çelik - 07.08.2018
Otomobil Fiyatına Kurbanlıklar

Otomobil Fiyatına Kurbanlıklar

Cüneyt Çelik - 07.08.2018
Mediyetler Beşiği Ani' Unesco ile Şahlandı - Kars

Mediyetler Beşiği Ani" Unesco ile Şahlandı - Kars

Cüneyt Çelik - 05.08.2018
Medeniyetler Beşiği Ani' Unesco ile Şahlandı

Medeniyetler Beşiği Ani" Unesco ile Şahlandı

Cüneyt Çelik - 05.08.2018
Sağlıksız Kurbanlıklara Geçit Yok

Sağlıksız Kurbanlıklara Geçit Yok

Cüneyt Çelik - 03.08.2018
Sağlıksız Kurbanlıklara Geçit Yok

Sağlıksız Kurbanlıklara Geçit Yok

Cüneyt Çelik - 03.08.2018
Yaylalardan Sofralara Uzanan Lezzet: Kars Kaşarı

Yaylalardan Sofralara Uzanan Lezzet: Kars Kaşarı

Cüneyt Çelik - 21.07.2018
Darbecilerin 'Kafasına Sıkılsın' Dediği İmam O Geceyi Unutamıyor

Darbecilerin "Kafasına Sıkılsın" Dediği İmam O Geceyi Unutamıyor

Cüneyt Çelik - 15.07.2018
Yahni Dağı'ndan İlk Uçuş 15 Temmuz Şehitleri Anısına - Kars

Yahni Dağı'ndan İlk Uçuş 15 Temmuz Şehitleri Anısına - Kars

Cüneyt Çelik - 12.07.2018
Seminerde Topladığı Kitaplarla Kütüphane Kurdu

Seminerde Topladığı Kitaplarla Kütüphane Kurdu

Cüneyt Çelik - 07.06.2018
Ziyaretçilerini 190 Yıl Öncesine Götüren Müze Duygulandırıyor

Ziyaretçilerini 190 Yıl Öncesine Götüren Müze Duygulandırıyor

Cüneyt Çelik - 26.05.2018
Bakan Arslan - İstanbul Yeni Havalimanı İçin Uluslararası Bildirimler Yapıldı

Bakan Arslan - İstanbul Yeni Havalimanı İçin Uluslararası Bildirimler Yapıldı

Cüneyt Çelik - 18.05.2018
350 Yıllık Piyano Ziyaretçilerini Cezbediyor

350 Yıllık Piyano Ziyaretçilerini Cezbediyor

Cüneyt Çelik - 18.05.2018
Ciritçiler Dostluk Maçlarıyla Kışa Hazırlanıyor

Ciritçiler Dostluk Maçlarıyla Kışa Hazırlanıyor

Cüneyt Çelik - 17.05.2018
Tarihi Okuldan Tarihi Müze

Tarihi Okuldan Tarihi Müze

Cüneyt Çelik - 09.05.2018
Beyin Kanamasına Kafatası Açılmadan Müdahale

Beyin Kanamasına Kafatası Açılmadan Müdahale

Cüneyt Çelik - 05.05.2018
Beyin Kanamasına Kafatası Açılmadan Müdahale

Beyin Kanamasına Kafatası Açılmadan Müdahale

Cüneyt Çelik - 05.05.2018
Beyin Zarı Dışarıda Olan Buzağı Arda, Üç Saatlik Operasyonla Sağlığına Kavuştu

Beyin Zarı Dışarıda Olan Buzağı Arda, Üç Saatlik Operasyonla Sağlığına Kavuştu

Cüneyt Çelik - 02.05.2018
Başkan Çalkın'dan Başarılı Gazetecilere Plaket!

Başkan Çalkın'dan Başarılı Gazetecilere Plaket!

Cüneyt Çelik - 01.05.2018
Doğu'nun Oskarları Sahiplerini Buldu (Tekrar)

Doğu'nun Oskarları Sahiplerini Buldu (Tekrar)

Cüneyt Çelik - 30.04.2018
Doğu Ekspresi'Yle Anılara Yolculuk Yaptılar

Doğu Ekspresi"Yle Anılara Yolculuk Yaptılar

Cüneyt Çelik - 30.04.2018
Doğu Ekspresi'Yle Anılara Yolculuk Yaptılar

Doğu Ekspresi"Yle Anılara Yolculuk Yaptılar

Cüneyt Çelik - 30.04.2018
Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Aa'ya 6 Birincilik Ödülü - Erzurum

Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Aa'ya 6 Birincilik Ödülü - Erzurum

Cüneyt Çelik - 30.04.2018
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