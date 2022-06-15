Cüneyt Çelik Haberleri - Cüneyt Çelik Kimdir - Haberler

Bizi Takip Edin!
Cüneyt Çelik Haberleri
Cüneyt Çelik haber, Cüneyt Çelik son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu
Cüneyt Çelik - 29.03.2021
Son dakika haberi! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı"
Cüneyt Çelik - 02.10.2020
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz"
Cüneyt Çelik - 28.09.2020
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında AA'ya 11 ödül
Cüneyt Çelik - 30.01.2020
Bakan Arslan - İstanbul Yeni Havalimanı İçin Uluslararası Bildirimler Yapıldı
Cüneyt Çelik - 18.05.2018
Beyin Zarı Dışarıda Olan Buzağı Arda, Üç Saatlik Operasyonla Sağlığına Kavuştu
Cüneyt Çelik - 02.05.2018