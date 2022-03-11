Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Ayabakan - Güncel
 - Güncelleme:

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karların altında masalsı görüntülerin oluştuğu Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasının yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos Ormanı ve Aydos Kalesi'nde oluşan kar manzaraları görenleri mest ederken Aydos Ormanında ağaçlar beyaza büründü. Karın keyfini çıkarmak için Aydos Ormanı'na gelen çocuklar ve aileleri karda poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.

"Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz"

Aydos Ormanına karın keyfini çıkarmak için gelen çocuklardan Hüseyin Enes Yılmaz, "Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailemizle geldik." dedi.

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Güncel

Aydos Ormanı, Aydos Kalesi, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title