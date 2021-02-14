Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
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Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu

14.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:31
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu

SAKARYA, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

SAKARYA, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Dün gece saatlerinde Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini artırarak sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da boş kalınca şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. D-100 ve D-650 karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin hazır beklediği öğrenildi.

 


- Sakarya
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu
Kar yağışı Sakarya'da etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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