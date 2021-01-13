Kar yağışı nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağışı nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

13.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:06
Kar yağışı nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor.

Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yoldan çıktı.

Refüjdeki bariyerlere sıkışan tırın dorseleri Kayseri'den Sivas'a gidiş istikametini ulaşıma kapattı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, tırı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Tolga Ciğerci Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 23:06:43. #1.15#
title