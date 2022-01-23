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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (3)

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası tipinin de etkili olması nedeniyle ilçe ulaşım ilçede güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ayrıca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Gölbaşı, Gaziantep-Kahramanmaraş ve Gölbaşı- Adıyaman arası taşıt trafiğine kapatıldı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (3)

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (3)

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (3)

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Hisarcık, kar, Güncel, Haber

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