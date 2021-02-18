Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
18.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:16
Kar yağışı Vatandaşların araçların üstünü temizlemesi Karla kaplanan araçlar Karla kaplı araçlardan detay Vatandaşların araçlarının üzerinde ve iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİTLİS - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı
Vatandaşların araçların üstünü temizlemesi
Karla kaplanan araçlar
Karla kaplı araçlardan detay
Vatandaşların araçlarının üzerinde ve iş yerinin önündeki karları temizlemesi
BİTLİS - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur