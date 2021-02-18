Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

18.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:16

Kar yağışı Vatandaşların araçların üstünü temizlemesi Karla kaplanan araçlar Karla kaplı araçlardan detay Vatandaşların araçlarının üzerinde ve iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİTLİS - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı

Vatandaşların araçların üstünü temizlemesi

Karla kaplanan araçlar

Karla kaplı araçlardan detay

Vatandaşların araçlarının üzerinde ve iş yerinin önündeki karları temizlemesi

BİTLİS - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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