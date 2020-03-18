Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS
Sarıkamış kent merkezinde kar yağışı Beyaza bürünen ağaçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj Trafikte seyreden araçlar Karda ilerlemekte zorlanan araç Ekiplerin kar küreme çalışması KARS - Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:04
Sarıkamış kent merkezinde kar yağışı
Beyaza bürünen ağaçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Vatandaşlarla röportaj
Trafikte seyreden araçlar
Karda ilerlemekte zorlanan araç
Ekiplerin kar küreme çalışması
KARS - Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış'ta soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA