Kar yağışı etkili oluyor

Denizli'de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışına İl Özel İdaresi, Büyükşehir, Merkezefendi,

Pamukkale belediyeleri ve Karayolları ekipleri müdahale ediyor.

Emniyet güçleri, kentin yüksek kesiminde bulunan Denizli - Antalya yolu Cankurtaran mevkiine kar lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.