(DRONE) Kar yağışı etkili oldu
19.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:15
Merkeze bağlı yüksek kesimdeki kar yağan köylerin havadan görüntüsü - Giresun Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde toplam 44 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Merkeze bağlı yüksek kesimdeki kar yağan köylerin havadan görüntüsü - Giresun
Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde toplam 44 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin