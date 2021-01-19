(DRONE) Kar yağışı etkili oldu
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(DRONE) Kar yağışı etkili oldu

19.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:15

Merkeze bağlı yüksek kesimdeki kar yağan köylerin havadan görüntüsü - Giresun Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde toplam 44 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Merkeze bağlı yüksek kesimdeki kar yağan köylerin havadan görüntüsü - Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde toplam 44 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DRONE) Kar yağışı etkili oldu
(DRONE) Kar yağışı etkili oldu
(DRONE) Kar yağışı etkili oldu
(DRONE) Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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