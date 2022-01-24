Kar yağışı beklenen Antalya'da şaşırtan görüntüler -Turistler soğuk havaya rağmen denize girdiANTALYA Gece saatlerinde kent merkezine kar yağışının beklendiği Antalya'da gündüz saatlerinde vatandaşlar ve turistler soğuk havaya karşın denize girdi, bol bol güneşlendi.

ANTALYA (İHA) - Kar yağışı beklenen Antalya'da şaşırtan görüntüler

-Turistler soğuk havaya rağmen denize girdi

ANTALYA Gece saatlerinde kent merkezine kar yağışının beklendiği Antalya'da gündüz saatlerinde vatandaşlar ve turistler soğuk havaya karşın denize girdi, bol bol güneşlendi. Kentin en soğuk günlerinden birini yaşadığına dikkat çeken bir vatandaş, kar yağışını özlemle beklediğini dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün pazartesi gecesi ve salı günleri için kar yağışı uyarısında bulunduğu Antalya, güne güneşli başladı. Öğlen saatlerine kadar hava sıcaklığının 5 ila 8 derece arasında değiştiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar ve turistler, soğuk havaya karşın denize girerek kulaç attı. Deniz keyfini tamamlayıp dışarı çıkan vatandaşların ise soğuk havadan etkilenmemek için koşarak elbisilerinin yanına gittiği görüldü. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da spor yaptı, vakit geçirmek isteyenlerden bazılarıysa mont ve berelerini giyerek sahilde yürüyüş yaptı.

"Özlemle bekliyoruz"

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Bülent Gürbüz, kentin en soğuk günlerinden birisini yaşadığına dikkati çekerek, "Başka yerler için bu dereceler normal olabilir ama bizim için çok soğuk. Denize girenlerin çoğu yabancı. Bizim için çok erken, anca Mayıs ayında girebiliriz. Birkaç defa kar yağışına şahit oldum. Özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının akşam saatlerinde düşüşe geçip 3 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.