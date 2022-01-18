Kar yağdı yollar buz pistine döndü

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü. Rampa aşağıya inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyir etmekte zorlandı.

İslahiye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araçların sürücüleri trafikte seyir etmekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyir eden araçlar durmakta zorlandı. Bazı araçlar buzlanan yolda kayarken, bazıları ise kaza yaparak durabildi. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Yolda kalan araçların yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Araçlar, vatandaşların yardımıyla güçlükle ilerledi. İlk kez karda araç kullanmak zorunda kalan acemi sürücülerin yardımına ise usta sürücüler yetişti. Usta sürücüler, acemi sürücülere karlı ve buzlu yolda nasıl seyir etmesi gerektiğini anlattı.

İlçede zaman zaman yolda kalan araçlar ve yaşanan kazalar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri