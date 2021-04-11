Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı
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Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldıAKSARAY'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde, kalp krizi geçiren Ali Karataş (69), yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı

AKSARAY'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde, kalp krizi geçiren Ali Karataş (69), yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Saat 19.00 sıralarında Ali Karataş'ın (69) kalp krizi geçirmesi sonucu yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle köyün yolları kapanması nedeniyle bölgeye UMKE, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle kapanan yol açıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan Karataş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı
Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı
Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı
Kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, 2 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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