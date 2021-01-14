Kar şiirleri: Kar ile ilgili şiirler nelerdir? Kar manzara fotoğrafları! Karla ilgili şiirler ve kar sözleri!
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KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER
KAR ŞİİRİ
Kar, kar, yine kar; bembeyaz örtünmüş ufuklar...
Kardan bir ölüm raksını meşketmede rüzgâr.
Ak bir gecedir... Sıyrılır esrârı zamânın,
Ak bir koridordan süzülür rengi semânın..
Bir düş gibi... Gökkubbe beyaz bir şala benzer
Bir düş gibidir, sevgili İstanbul'a benzer...
Kar... Bir deli kış şarkısıdır, belki muhayyel
Kar... Ölmeyi tatmak gibidir, ölmeden evvel...
Sarhoş olabilsem diyorum işte bu anda,
Sarhoş olabilsin diyorum bizle, zaman da...
RECEP YILDIZ
KAR ŞİİRİ
Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın
Allah kar gibi gökten yağınca
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
Başını önüne eğince
Benim bu şiirimi anlayacaksın
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelip gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın
SEZAİ KARAKOÇ
KAR ŞİİRİ
Gökte uçan bir kelebek gibi
Aşkın rengi bir çiçek gibi
Gökten yıldız düşecek gibi
Çocuklar bölüşecek gibi
Kaaaaar
2012 yılının Şubat ayı
Gündöndü durmadan
Çevrildi zaman
Boşandı gökyüzünden
Altın ışıklar gibi
Kaaaarr
Çocuk dönerek haykırdı
Gökten inen melekler midir
Bunlar
Ya da kışın uçuşan
Kelebekler midir
Kaaaar
Gelip gelip yanağıma
Öpücük konduran
AHMET KEMAL
KAR
Kardır yağan üstümüze geceden,
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze, inceden.
Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,
Ahmet Muhip Dıranas
DAĞLARDA KAR OLSAYDIM
Şu dağlarda kar olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım
Arar bulur muydun beni
Sahipsiz mezar olsaydım
Şu yangında har olsaydım
Ağlatıp bizar olsaydım
Belki yaslanırdın bana
Mahpusta duvar olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım
Yıkık perişan olsaydım
Yine severmiydin beni
Simsiyah duman olsaydım
Şu yarada kan olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım
Yusuf Hayaloğlu
KAR ALTINDA HUZUR DENEMESİ
Dünyanın en uzun hüznü yağıyor,
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne.
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun,
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun,
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimizi
O insan ve tabiat çağını.
Dön bana ve dinle!
Kuşlar uçuşuyor içimde.
Loş bir keman solosu gibi
Kuşların uçuştuğunu içimde,
Dön bana ve dinle.
Karanlık denizlerin dibinde,
Birtakım incilerin olduğunu
Birtakım incilere ve hatıralara
Neden bağlı olduğumuzu unutma.
Duy beni ve dinle!
Denizler boğuşuyor içimde.
Unutma diyorum ama sen anla,
Anlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara...
Erdem Bayazıt
KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE ŞİİRİ
Kar Yağar Kar Üstüne
Yar Sevmiş Yar Üstüme
Varsın Sevsin Neyleyim
Turp Yemiş Nar Üstüne
Aman Yarim Gez De Gel
Badeleri Söz De Gel
Sarhoşum Ben Çözemem
Düğmelerin Çöz De Gel
Şu Derenin Uzunu
Kıramadım Buzunu
Aldım Türkmen Kızını
Çekemiyom Nazım
Aman Yarim Gez De Gel
Badeleri Söz De Gel
Sarhoşum Ben Çözemem
Düğmelerin Çöz De Gel
Neşet Ertaş
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