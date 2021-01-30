Kar sevincini, akülü aracıyla tur atarak yaşadı
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Kar sevincini, akülü aracıyla tur atarak yaşadı

30.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:13
Kar sevincini, akülü aracıyla tur atarak yaşadı

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde, trafik kazasında iki bacağını kaybeden Salih Topak (52), kar yağınca akülü aracıyla sokaklarda tur attı.

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde, trafik kazasında iki bacağını kaybeden Salih Topak (52), kar yağınca akülü aracıyla sokaklarda tur attı.

Kızılören'de yaşayan Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak, iki bacağını kaybetti. Yaşamdan kopmayan Salih Topak, ilçede her zaman neşe kaynağı oldu. İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte Topak, akülü aracı ile dışarı çıkıp sokaklarda tur attı, kar topu oynayan çocukların sevincine ortak oldu.

'ÇOCUKLUĞUM AKLIMA GELDİ'

Salih Topak, akşam kar yağdığını görünce çocukluğunun aklına geldiğini belirterek, "Çocukken kar yağdı mı annemizin naylon ayakkabılarını alarak kaymaya giderdik. Bir anda o günler aklıma geldi. Kendimi sokağa attım. Çocuklar gibi sokaklarda akülü aracımla gezdim. Allah'ıma şükürler olsun ki rahmetini bol bol verdi. Bu güzelliği bize gösterdi" dedi


- Afyonkarahisar
Kar sevincini, akülü aracıyla tur atarak yaşadı
Kar sevincini, akülü aracıyla tur atarak yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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