BURDUR (İHA) - Kar sebebiyle ulaşıma kapanan köydeki diyaliz hastasının yardımına UMKE yetişti

Ekipler yaşlı kadını hastaneye ulaştırdı

BURDUR Burdur'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde yaşayan diyaliz hastası yaşlı kadına UMKE ekipleri ulaştı. Ekipler yaşlı kadını evinden alarak hastaneye yetiştirdi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Taşyayla köyünde yaşayan diyaliz hastası Havva Özkan, diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek istedi. Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu öğrenen Özkan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Havva teyzenin yardımına hazır bekletilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yönlendirildi. Zorlu yolları aşan UMKE ekipleri, Özkan'ı evinden alarak Bucak Devlet Hastanesine götürdü.

Havva teyzenin güvenle naklini sağladıklarını belirten Paramedik Özgür Gümüş, "Ülkemizi etkisi altına alan hava koşulları bugün ilimizde de etkili olmaya başladı. Valiliğimiz ve Sağlık Müdürlüğümüzün talimatıyla 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri teyakkuz halindeydik. Sabah saatlerinde bir diyaliz hastamızın evinden çıkamadığı bilgisi geldi. Adrese giderek hastamızın hastaneye güvenle naklini sağladık. Sağlık ordusu mensupları olarak devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza hizmet sunmak adına sürekli çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.