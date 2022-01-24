Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde rahatsızlanan kişiye köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle iş makineleri yardımıyla ulaşıldı.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde rahatsızlanan kişiye köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle iş makineleri yardımıyla ulaşıldı.

İlçeye bağlı Uluköy köyünde yaşayan 75 yaşındaki Fahri Gül'ün rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekipleri, özel idareye ait iş makinelerinin yardımıyla yolu karla kaplı köye ulaşarak, ilk müdahalenin ardından Gül'ü tedavisi yapılmak üzere Taşova Devlet Hastanesine götürdü.

Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

Uluköy, Amasya, Taşova, Güncel, Haber

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