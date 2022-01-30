ANTALYA (İHA) - Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylasında hayvancılıkla uğraşan ve karın yollarını kapatmasıyla yaylada mahsur kalan Girgin ailesi, Akseki Belediyesi ekipleri tarafından kurtardı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Akseki'de ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı Akseki'de de yayla yollarını ulaşıma kapattı. Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Coşkun Girgin, anne Sahvet Girgin ve oğulları Emre Girgin, yollarının kapanmasıyla mahsur kaldı. 60 yaşındaki Coşkun Girgin'in rahatsız olması nedeni ile oğlu Emre Girgin Süleymaniye mahalle muhtarı Hasan Özcan'ı arayarak yardım istedi. Mahalle muhtarı Hasan Özcan'ın ulaştığı belediye ekipleri Akseki'ye 60 kilometre uzaklıktaki ve ana yoldan 5 kilometre mesafedeki Herse Yaylasının yolunu 3 saatlik çalışma sonucukardan temizleyerek Girgin ailesine ulaştı. Oğlu Emre Özcan ise kendi aracı ile babasını Süleymaniye mahallesine götürdü.

Emre Girgin, Süleymaniye mahallesinde ikamet ettiklerini ve hayvancılıkla uğraştıkları için Herse Yaylasında kaldıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olduğunu anlatan Girgin, "Yollarımız kar nedeni ile kapanmıştı. Obadan çıkamadık. Babam rahatasız olduğu için köydeki evimize götürecektim. Pazar günü olmasına rağmen Belediye ekipleri 5 kilometrelik yolumuzu açarak bize ulaştı" diye konuştu.