Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi - Haberler
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Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indiARTVİN Artvin'de kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde bulunan 81 yaşındaki hasta için ambulans helikopter köye indi.

BORÇKA, ARTVİN (İHA) - Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

ARTVİN Artvin'de kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde bulunan 81 yaşındaki hasta için ambulans helikopter köye indi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, evinin önünde buzlanma nedeniyle düşerek kalçasını kırdı. Köyde bulunan sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın, daha iyi bir ortamda tedavisi yapılması için ambulans helikopter talep edildi.

Köy yolu kar nedeniyle kapalı olurken sabah saatlerinde 81 yaşındaki yaşlı adam için, Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle, karla kaplı köye iniş yaptı.

Sağlık ekipleri ve Jandarma eşliğinde ambulansa konulan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

Ambulans, Borçka, Artvin, kar, 3. Sayfa, Haberler

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