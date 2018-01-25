Kar nedeniyle kayganlaşan yolda tırlar yoldan çıktı

SİVAS - Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen kazalarda sürücülerin direksiyon hakimiyetini sonucu iki tır yoldan çıktı.

İlk kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Kayseri'nden İran'a giden Mehmet Rıza İmtizam idaresindeki 21 A 789 çinko kumu yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Sürücü İmtizam kazayı yara almadan atlatırken, Sivas-Kayseri karayolunun Sivas'a geliş istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den, Erzincan istikametine giden Bilal Karagöz idaresindeki 38 DS 223 dorse ve 38 DS 328 plakalı tır kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprağa saplanan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.