Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Güncel

Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaş 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı Malatya'nın Kale ilçesinde dağ evinde kalan bir kişi, kar nedeniyle kapanan yollar nedeniyle 2 gün boyunca mahsur kaldı.

MALATYA (İHA) - Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı

Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaş 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde dağ evinde kalan bir kişi, kar nedeniyle kapanan yollar nedeniyle 2 gün boyunca mahsur kaldı. Şahıs ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi Memi Ömer mezrasındaki bağ evinde kalan Hasan Koç, aniden bastıran kar nedeniyle yollar kapanınca mahsur kaldı. Evdeki erzağı biten Hasan Koç, telefonla belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kale ilçe belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Hasan Koç'a ulaşan ekipler şahsın kar altında kalan aracını da bulunduğu yerden çıkardı.

Kar nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını aktaran Hasan Koç, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve ekiplere teşekkür etti.

Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı

Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı

Kar nedeniyle dağ evinde 2 gün mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri

Hasan Koç, Malatya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title