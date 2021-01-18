Kar nedeniyle çöken sundurmanın altında kalan 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle çöken apartman girişindeki sundurmanın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Bu sırada 2 kişi sundurmanın altında kalıp, yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sundurmanın altından çıkarılan Adem G. (43) ve Hasan D. (61), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE