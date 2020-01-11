Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2)

11.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:49

ZANLILAR KAMERADA

Uşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, Resul Arslan'ı (26) tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, DHA)

Kaynak: DHA