Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2)
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Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2)

ZANLILAR KAMERADAUşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, Resul Arslan'ı (26) tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor.

11.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:49
Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2)

ZANLILAR KAMERADA

'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 'ı (26) tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, DHA)


Kaynak: DHA
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